ميسي يكسر صمته حول مستقبله بحوار صحفي

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يحدد البرغوث الأرجنتيني، موقفه من التجديد حتى الآن.ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي سيجري حوارًا في القريب العاجل مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية.وأشارت إلى أن اللقاء قد يشهد انتهاء صمت ميسي حول مستقبله، وسيعلن البرغوث، مدى إمكانية استمراره مع برشلونة.وأوضحت أن ميسي سيتحدث أيضًا عن مشاركته في بطولة كوبا أمريكا المقبلة، وإذا كان سيتمكن أخيرًا من رفع الكأس مع منتخب الأرجنتين.