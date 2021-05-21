الكشف عن موعد توقيع مبابي مع ريال مدريد

وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسي في صيف 2022، ويرفض اللاعب الفرنسي، كل عروض التجديد حتى الآن.ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد سيحصل على توقيع مبابي خلال فترة تتراوح من شهر إلى شهرين على الأكثر.وذكرت تقارير إسبانية، أمس الخميس، أن سان جيرمان عرض على مبابي، الحصول على أي راتب يريده، للتوقيع على عقد جديد، لكن إجابة اللاعب جاءت دائمًا (لا).وأشارت إلى أن مبابي حسم مستقبله بالفعل، وأنه يريد الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.