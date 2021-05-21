بعد قرار مغادرة توتنهام.. هاري كين يختار ناديه الجديد

واشارت العديد من التقارير الى أن كين طلب الرحيل عن توتنهام بنهاية الموسم الحالي.ووفقًا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن كين لديه اتفاق شفهي مع دانيال ليفي، رئيس توتنهام، بأن يسمح له بمغادرة النادي هذا العام.ولفتت الصحيفة إلى أن كين يريد الانتقال إلى مانشستر سيتي، والتدرب تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا.وأوضحت أن توتنهام سيطلب 175 مليون يورو، للتخلي عن المهاجم الإنجليزي في الصيف المقبل.وذكرت أنه إذا تقدم السيتي بعرض رسمي، سيطلب توتنهام أن يكون جابرييل جيسوس، مهاجم السيتيزينز، جزءًا من الصفقة، لا سيما أنه سيصبح احتياطيًا بوصول كين.