الاعلان عن اسم افضل حارس مرمى في الدوري الفرنسي

وتم اختيار الكوستاريكي كيلور نافاس حامي عرين باريس سان جرمان الأفضل بناء على تصويت من قبل اللاعبين.وبحسب ما أعلن ناقل البطولة قناة "كانال بلوس" الجمعة، فإن كيلور نافاس، خلف حارس ليل مايك مينيان الأفضل في عام 2019، علما أن نسخة عام 2020 ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا.وضمت لائحة المرشحين للجائزة في هذا الموسم، إلى جانب نافاس ومينيان، كلا من البرتغالي أنتوني لوبيش (ليون)، بنجامان لوكونت (موناكو) وستيف مانداندا (مرسيليا).واعتبر مينيان الأبرز بين المرشحين للاحتفاظ بالجائزة بفضل ما يقدمه بين الخشبات الثلاث مع فريقه ليل وخط دفاعه الأفضل في الـ "ليغ1" قبل مرحلة من النهاية حيث تلقت شباكه 22 هدفا فقط في 37 مباراة.