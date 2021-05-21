ليفاندوفسكي يستعد لتحطيم الارقام القياسية في ختام البوندسليجا

وستشهد المباراة صراع النجم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، من أجل الانفراد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف، يسجل خلال موسم واحد بالدوري الألماني.فقد سجل ليفاندوفسكي مطلع هذا الأسبوع الهدف رقم 40 له في الدوري، هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم نجم بايرن ميونخ السابق جيرد مولر قبل 49 عاما، ويمكن لليفاندوفسكي الانفراد بالرقم القياسي في حالة التسجيل في شباك أوجسبورج غدا.وقال ليفاندوفسكي إنه يتطلع للانفراد بالرقم القياسي، حتى من خلال ضربة جزاء، مثل التي سجل منها يوم السبت الماضي، مضيفا أنه سيكون إنجازا كبيرا سيدركه حتى مولر، الذي يعاني من الخرف ويتلقى العلاج في دار رعاية خاصة.وأضاف "أعتقد أنه سيدرك الأمر إذا حصلت على الكرة واستحوذت على الرقم القياسي. لقد كان هو نفسه مهاجما طموحا".