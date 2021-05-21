برشلونة يحذر ديمبلي بخطة مؤلمة

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في صيف 2022، مما يعني أنه يستطيع التوقيع مجانا لأي ناد في كانون الثاني المقبل.ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الإدارة الرياضية في برشلونة قدمت عرضا بالفعل لديمبلي من أجل التجديد، لكن ما تزال المفاوضات معقدة.وأشارت إلى أن العرض تضمن خفض راتب ديمبلي، الأمر الذي أثار غضب اللاعب، الذي طلب الحصول على وقت للتفكير.وينتظر مسؤولو برشلونة رد ديمبلي، بينما أعدوا خطة واضحة بشأنه، ملخصها أن اللاعب سيستمر مع الفريق فقط إذا وقع على العقد الجديد، وإن لم يفعل، سيطرح اسمه للبيع في الميركاتو المقبل، كي لا يرحل مجانا.وفي حالة رفض ديمبلي البيع، فإن برشلونة ينوي الضغط عليه بوضعه في المدرجات خلال الموسم المقبل.