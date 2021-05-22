كريستيانو رونالدو يقترب من العودة الى بيته القديم

لكن الامر ليس في المتناول ولا يتوقف على فوز فريق السيدة العجوز فقط، اذ ان التأهل رهن تعثر ميلان او نابولي الذين سيلتقيان اتالانتا وهيلاس فيرونا على التوالي بالخسارة او حتى التعادل.وفي حال اخفق يوفنتوس في حجز مقعد في دوري الابطال فمن المرجح ان ينتقل نجم الفريق كريستيانو رونالدو الى فريق آخر.وفي سياق ذلك يبدي مانشستر يونايتد الإنكليزي رغبة كبيرة لاعادة الدون الى بيته القديم بعد انفصال دام نحو 12 عاما ، وأطلع الفريق الانكليزي ، كريستيانو رونالدو على اهتمامه بالتعاقد معه من جديد، خلال الفترة المقبلة.وتحدث النرويجي أولي غونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، مع رونالدو وكشف له عن مشروع النادي وكم أنه من المهم عودة اللاعب من جديد إلى بيته السابق.ويبدو أن حلم جماهير مانشستر يونايتد برؤية كريستيانو رونالدو بقميص فريقهم، بات قريبًا لكي يصبح حقيقة.وبغض النظر عما سيحدث في موسم يوفنتوس، فإن خيار مشاهدة رونالدو بقميص مانشستر يونايتد الموسم المقبل هو الأقرب من بين جميع الخيارات المطروحة.وفي حالة رحيل رونالدو إلى مانشستر يونايتد فسيكون قادرًا على اللعب هناك لمدة موسمين، وبعدها سيعلق أحذيته في النادي الذي بدأ فيه مسيرته (سبورتنغ لشبونة البرتغالي).وإذا لم يتأهل يوفنتوس إلى النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا فإنه سيرحب بمسألة رحيل رونالدو وسيطلب من مانشستر يونايتد 25 مليون يورو مقابل إتمام الصفقة أو سيحاول مقايضته بلاعب آخر.ووفقا لتقارير صحفية سابقة، فإن رونالدو على استعداد لتخفيض قيمة راتبه السنوي كي لا تكون هناك مشكلة متعلقة بهذا الشأن، إذ يعي أنه من المستحيل حصوله على نفس قيمة راتبه الحالي التي تُقدر بـ 30 مليون يورو.