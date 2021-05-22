راموس يغيب عن التشكيلة الاساسية لريال مدريد بمواجهة فياريال

ويحتاج ريال مدريد للفوز على فياريال، بالإضافة إلى تعثر أتلتيكو أمام بلد الوليد، كي يتوج الميرنجي بلقب الليجا.ومن المتوقع أن يجلس سيرجيو راموس، على مقاعد البدلاء عقب العودة من الإصابة.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في المباراة، جاءت كالتالي:حراسة المرمى: كورتواالدفاع: ميجيل - ميليتاو - فاران - ناتشوالوسط: فالفيردي - كاسيميرو - مودريتشالهجوم: رودريجو - كريم بنزيما - فينيسيوس