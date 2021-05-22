ميسي يقرّر البقاء في برشلونة

أفادت وسائل اعلام دولية، اليوم السبت، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرّر البقاء في نادي برشلونة.

وقال الصحفي المقرب من نادي برشلونة "اشرف بن عياد" ان "النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرّر البقاء في نادي برشلونة".

وكان مستقبل ميسي غامضاً في ظل التوتر الذي ساد العلاقة بين "البولغا" والفريق الإسباني في الفترة الماضية.

يذكر أنّ ميسي أخطر إدارة البلوغرانا في 25 آب/أغسطس 2020 عن رغبته في الرحيل عن النادي الكاتالوني، إلا أن النادي أجبره على البقاء لوجود الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو وإمكانية إحالة الأمر إلى المحكمة، ما أجبره على البقاء لعدم رغبته في اللجوء إلى القضاء مع نادي الطفولة.