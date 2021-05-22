ليفاندوفسكي "التاريخي" يحطم رقم مولر القياسي

وانتظر الدولي البولندي حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة لهز شباك أوجسبورج، ليؤمن فوز فريقه (5-2).وبذلك، وصل ليفاندوفسكي إلى هدفه الـ41 بالبوندسليجا هذا الموسم، متجاوزًا رقم جيرد مولر القياسي السابق.وكان المهاجم البولندي قد عادل إنجاز مولر في الجولة الماضية بوصوله للهدف الـ40، وهو ما حققه أسطورة البايرن في موسم 1971-1972.واحتفل ليفاندوفسكي بجنون بهذا الإنجاز التاريخي، حيث خلع قميصه بمجرد دخول الكرة مرمى أوجسبورج، وذلك بعدما لازمه سوء الحظ طوال المباراة.كما بات صاحب الـ32 عامًا على بُعد ساعات من إعلان تتويجه رسميًا بجائزة الحذاء الذهبي لأول مرة في مسيرته، والتي تُمنح لهداف الدوريات الأوروبية كل موسم.ويبتعد ليفاندوفسكي بفارق 11 هدفًا عن أقرب ملاحقيه، وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيغيب عن ختام موسم برشلونة، و12 هدفًا عن كريستيانو رونالدو، الذي يتبقى له مباراة واحدة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي.