بوفون يتلقى عرضا غريبا من أحد الأندية

وكتب النادي المنتمي للشبونة، والذي يلعب حاليا بالدرجة الخامسة، خطابا مفتوحا لبوفون، قال فيه "سمعنا أنك تبحث عن تحد جديد، وترحب بالاستماع لعروض مجنونة ومحفزة".وأضاف، "لذا قررنا تقديم عرض لا يقاوم، ماذا عن الانتقال إلى لشبونة، لمساعدتنا في العودة سريعا إلى مكانتنا بكرة القدم البرتغالية.. دوري الدرجة الأولى".وتعهد النادي بأن يشمل عرضه، تذاكر إلى العديد من الأماكن السياحية في المدينة، واشتراكا سنويا بمتحف الفنون والعمارة والتكنولوجيا.كما عرض النادي على الحارس 6 فطائر بالكاستر أسبوعيا، وهي من أشهر أنواع الحلوى في البرتغال، مضيفا: "ستستمتع بها بالتأكيد دون تغيير حميتك الغذائية".ويعتبر بلينينسيش من أقدم أندية البرتغال، لكن بعد الانفصال عن نادي "بلينينسيش ساد"، عقب نزاع في عام 2018، اضطر لبدء مسيرته من جديد، من أسفل هرم كرة القدم المحلية.وحقق بلينينسيش لقب الدوري البرتغالي مرة واحدة، والكأس ثلاث مرات.كما حاول إغراء الحارس بمقارنة وضعه بالنادي الأول لبوفون، بارما، الذي هبط للدرجة الرابعة بالدوري الإيطالي في 2015 بعد الإفلاس.وواصل "هل تتذكر المسار الذي اتخذه ناديك العزيز بارما؟ نحن في موقف مشابه".يذكر أن بوفون أعلن الأسبوع الماضي، عن نيته الرحيل عن يوفنتوس عقب انتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري، لكن الحارس البالغ 43 عاما ترك الباب مفتوحا، للاستماع إلى العروض من أجل إكمال مسيرته في أي مكان آخر.