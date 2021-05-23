طاقم تحكيم عربي لقيادة مباراة منتخبنا الوطني مع طاجكستان
أعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، اليوم الاحد، عن تسمية الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة منتخبنا الوطني ونظيره منتخب طاجيكستان الودّية التي ستقام في البصرة ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المزدوجة.
وذكر الهيئة التطبيعية في بيان مقتضب ورد اللسومرية نيوز أن "طاقماً تحكيمياً دولياً بحرينياً لادارة ودّية العراق وطاجيكستان بقيادة إسماعيل حبيب (حكم الساحة) يعاونه كل من سيد جلال محفوظ (الحكم المساعد الأول) وعبد الله يعقوب (الحكم المساعد الثاني) ومحمد سلمان (الحكم الرابع)".
ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الأثنين على ملعب جذع النخلة الدولي.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا