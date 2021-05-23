انباء جديدة بشأن مصير زيدان مع ريال مدريد

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، نجح في إقناع زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي، بتأجيل إعلان مصيره، لحين الاجتماع مع إدارة ريال مدريد.وتخطط إدارة الميرنجي لعقد لقاء مع زيدان، واستعراض تطورات الفريق في الموسم المقبل مثل الصفقات، والعائدين من الإعارة، والأمور التي تحتاج للتغيير في ريال مدريد.وسينتظر زيدان لبضعة أيام، ثم سيعلن قراره النهائي عقب الاجتماع مع إدارة ريال مدريد، لكنه لا يزال يتمسك بالرحيل.