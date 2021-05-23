صلاح يقود هجوم الريدز في ختام البريميرليج

وسيقود محمد صلاح هجوم ليفربول، ضمن مسعاه للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في مسيرته، حيث يتصدر حاليا ترتيب الهدافين مناصفة مع نجم توتنهام هاري كين برصيد 22 هدفا لكل منهما.كما ورد اسم قائد ليفربول جوردان هندرسون ضمن قائمة الفريق، حيث سيجلس على مقاعد البدلاء، علما بأنه لم يخض مباراة واحدة منذ تعرضه لإصابة في شباط الماضي.وفيما يلي تشكيلتي الفريقين لهذه المباراة:ليفربول: أليسون، ألكسندر أرنولد، ريس ويليامز، فيليبس، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، تياجو، ماني، صلاح، فيرمينو.كريستال بالاس: جوايتا، وارد، كاهيل، تومكينز، ميتشيل، كوياتي، ريديفالد، ماكارثي، تاونسند، أيوو، زاها.