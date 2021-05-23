برشلونة يحدد ثلاث بدائل لجوردي ألبا

ويملك برشلونة في هذا المركز الثنائي جوردي ألبا وجونيور فيربو، وهناك إجماع على رحيل الثاني في نهاية الموسم.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يبحث عن لاعب جديد يتم الاعتماد عليه أساسيًا، بدءًا من الموسم المقبل.وأضافت أن أنظار ماتيو أليماني، المدير الرياضي للبارسا، تتجه نحو خوسيه لويس جايا، لاعب فالنسيا، من أجل التعاقد معه لقيادة الجهة اليسرى.وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة قد يتخلى عن جوردي ألبا هذا الصيف، حيث سيقدم النادي عرضًا لتجديد عقده مع تخفيض راتبه، وحال رفضه سيتم عرضه للبيع في الميركاتو الصيفي المقبل.