محمد صلاح خارجها.. قائمة "العشرة الكبار" لجائزة الحذاء الذهبي

وسجل المهاجم الدولي البولندي، 41 هدفا في موسم استثنائي أنهاه بتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني، الذي كان يحمله الأسطورة جيرد مولر، ليحصل على 82 نقطة.وجاء نجم برشلونة، الأرجنتيني ميسي، المتوج بالجائزة 6 مرات سابقا وهو رقم قياسي، في مركز الوصافة برصيد 60 نقطة من 30 هدفا، متبوعا بهداف يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، برصيد 58 نقطة من 29 هدفا، علما بأن الأخير توج أيضا بالحذاء الذهبي في 4 مناسبات سابقة.وحل مهاجم آينتراخت فرانكفورت، البرتغالي أندريه سيلفا، في المركز الرابع، برصيد 56 نقطة من 28 هدفا، فيما تشارك مهاجم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند، وهداف باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، المركز الخامس برصيد 27 هدفا لكل واحد منهما.واحتل مهاجم إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو، المركز السابع برصيد 48 نقطة من 24 هدفا، وتلاه هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ومهاجم توتنهام، هاري كين، ومهاجم فياريال، الإسباني جيرارد مورينو، ومهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، برصيد 46 نقطة من 23 هدفا.ولم يدخل نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، قائمة "العشرة الكبار"، واكتفى بالمركز الـ11، برصيد 44 نقطة من 22 هدفا.يذكر أن نقاط الحذاء الذهبي الأوروبي تحتسب على الشكل التالي:- بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.- بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.- بالنسبة لباقي الدوريات: عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.