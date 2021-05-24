اعلان نتائج فحوصات كورونا لوفدي منتخبنا الوطني وطاجكستان

وقال مدير قسم العمليات والخدمات الطبية المتخصصة وطب الطوارئ في صحة البصرة نديم رحيم شياع، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الدائرة أجرت مسحات لوفدي المنتخبين الطاجيكستاني والعراقي وجاءت النتائج سلبية".وأضاف أن "الدائرة كثفت جهودها الطبية وجهزت كافة المستلزمات الاحترازية قبيل المباراة الدولية الودية بين منتخبي العراق وطاجيكستان والتي ستجري اليوم في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الفيحاء آلاف متفرج في مدينة البصرة الرياضية.وأضاف شياع، انه "بناءً على توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن جائحة كورونا فان المباراة ستقام من دون جمهور".