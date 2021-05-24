غوارديولا يكشف عن انتقال أغويرو الى ناد كبير خارج انكلترا

وقال غوارديولا، ان "اغويرو أصبح قريبا من الانتقال إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم".وسجل المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 32 عاما، هدفين في مباراته الأخيرة في الدوري مع "السيتي"، أمس الأحد، ليساعد ناديه على إنهاء الموسم بقوة بالفوز 5-0 على إيفرتون قبل الاحتفال باللقب.وسيرحل هداف "السيتي" التاريخي في صفقة مجانية بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي يوم السبت المقبل.ويثق غوارديولا، أن أغويرو سيستمتع باللعب في برشلونة، وهو النادي الذي أحرز لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات ولقب دوري الأبطال مرتين تحت قيادة هذا المدرب الإسباني.