فيديو: مليونير يشتري نادي كرة قدم ويشترط مشاركة نجله "السمين" اساسيا

اشترى المليونير الصيني، هي شيهوا، نادي زيبو كوجو، المنتمي لدوري الدرجة الثانية الصيني لكرة القدم، وطلب من مدرب الفريق الالتزام بشرطين.





وطلب شيهوا، أيضا أن يتكلف نجله بتنفيذ جميع الركلات الثابتة بما فيها ضربات الجزاء.



وغصت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور وفيديوهات لنجل المليونير الصيني، بعد مشاركته في لقاء زيبو كوجو ضد منافسه سيتشوان جيونيو، رغم وزنه الزائد بشكل كبير. وذكر موقع "NewsLine"، أن المليونير الصيني، طلب من المدرب وضع ابنه مع أعضاء التشكيلة الأساسية، رغم وزنه الزائد، الذي يبلغ نحو 126 كيلوغراما.وطلب شيهوا، أيضا أن يتكلف نجله بتنفيذ جميع الركلات الثابتة بما فيها ضربات الجزاء.وغصت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور وفيديوهات لنجل المليونير الصيني، بعد مشاركته في لقاء زيبو كوجو ضد منافسه سيتشوان جيونيو، رغم وزنه الزائد بشكل كبير.

126kg and he’s playing pro football?! 🤣 pic.twitter.com/Txbf8jYIPM — Ollie 👹 (@LubanDesign) May 18, 2021

ومنذ أن اشترى رجل الأعمال هي شيهوا، نادي زيبو كوجو، وإصراره على إشراك نجله في المباريات، استقبلت شباك الفريق 10 أهداف، ولم يسجل لاعبوه سوى هدفين فقط في خمس مواجهات، ليحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الصيني، برصيد نقطة واحدة.