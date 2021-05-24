رسميا.. استبعاد راموس من قائمة اسبانيا المشاركة في امم اوروبا

وخاض المدافع المخضرم، الذي شارك في 180 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا كانت آخرها في مارس / آذار الماضي، محادثات مكثفة مع إنريكي في الأيام القليلة الماضية حول موقفه من المشاركة في أمم أوروبا هذا الصيف قبل أن يتم استبعاده.ولم يكن موقف راموس واضحا حتى إعلان قائمة منتخب إسبانيا اليوم سواء بالمشاركة مع إسبانيا في "يورو 2020" هذا الصيف، أو في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام هذا الصيف أيضا في طوكيو.وكان صاحب الـ35 عاما، يريد المشاركة في البطولتين، لكن الأمر يبدو صعبا بعد الموسم الشاق الذي مر به وعدد الإصابات التي تعرض لها، لذا يبدو أن القرار جاء بالتضحية بأمم أوروبا.وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الإسباني كالتالي:حراس المرمى: أوناي سيمون، دافيد دي خيا، روبرت سانشيزالمدافعون: خوسيه لويس جايا، جوردي ألبا، باو توريس، إيمريك لابورت، إريك غارسيا، دييغو لورينتي، سيزار أزبيليكويتا، ماركوس يورينتي.لاعبو الوسط: سيرخيو بوسكيتس، رودري، بيدري، تياغو، كوكي، فابيان رويز.المهاجمون: داني أولمو، أويارزابال، ألفارو موراتا، جيرارد مورينو، فيران توريس، أداما تراوري، وبابلو سارابيا.وينطلق "اليورو" خلال الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و11 يوليو / تموز المقبلين، فيما تبدأ منافسات كرة القدم في الأولمبياد في الـ22 من يوليو وتستمر حتى السابع من أغسطس / آب بمشاركة 16 منتخبا.