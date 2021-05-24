ليس برشلونة فقط.. اندية تنافس على ضم اغويرو

وخاض أجويرو آخر مبارياته مع مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" أمس الأحد، أمام إيفرتون، ونجح في تسجيل هدفين.وأعلن مانشستر سيتي قبل عدة أسابيع، رحيل أجويرو عقب انتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري، لتدور العديد من التكهنات حول مستقبله.وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن هناك 5 أندية تسعى لضم أجويرو هذا الصيف، أبرزها وأقربها برشلونة.وأضافت الصحيفة، أن أندية نيويورك سيتي، باريس سان جيرمان، يوفنتوس وتشيلسي ترغب هي الأخرى في ضم أجويرو.ومع ذلك، صرح بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بأن أجويرو قريب من التوصل لاتفاق مع برشلونة، على الانتقال لصفوفه من الموسم المقبل.