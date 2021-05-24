جوارديولا يعلق على إدارة "عدوه" لنهائي الأبطال

ووصف جوارديولا الحكم لاهوز، بأنه "رجل يرغب في أن يكون مختلفا دائما"، وذلك بعدما ألغى هدفا سجله ليروي ساني، خلال الخروج من دور الثمانية في دوري الأبطال أمام ليفربول، عام 2018، كما طرد مدرب السيتي وقتها للاحتجاج.وفي سؤال عن رأيه، في قرار تعيين لاهوز لإدارة النهائي، قال جوارديولا خلال مؤتمر صحفي، إنه لا يكترث لهذا الأمر.وأضاف "هذا الأمر لم يشغل تفكيري لثانية واحدة.. أثق تماما في فريقي، أثق تماما في اللاعبين".وكان تقييم جوارديولا لمواطنه لاهوز، بعد الخروج من البطولة في ملعب الاتحاد قبل ثلاث سنوات، قاسيا.وقال وقتها "يرغب دائما أن يكون مختلفا، لكي يشعر بأنه مميز.. عندما يتفق الناس على رأي في واقعة ما، يتخذ هو قرارا معاكسا.. طردي كان قرارا قاسيا، لأني لم أنطق أي كلمة خاطئة".وأغضب الحكم ذاته جوارديولا في 2017 أمام موناكو، بعد أن نال سيرجيو أجويرو إنذارا، بسبب ادعاء السقوط، بينما كان المدرب يرى أن فريقه يستحق ركلة جزاء، وقال جوارديولا إنه لم يستقر حتى الآن على التشكيلة الأساسية في النهائي.