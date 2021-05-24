التعادل السلبي يخيم على لقاء العراق وطاجيكستان في "ودية البصرة"

ورغم أفضلية الحيازة لمنتخب العراق، في الشوط الأول، إلا أن المحاولات الجادة كانت من جانب المنتخب الطاجيكي، الذي ظهرت خطورته في الدقيقة 19، عندما تلقى تورستوف كرة بينية وضعته أمام المرمى، لكن الحارس جلال حسن رد تسديدته.وبعدها بدقيقتين، عاد جلال حسن ليرد كرة طاجيكية من سورييف، فيما كانت أخطر محاولات العراق، في الدقيقة 24، عندما سدد شيركو كريم كرة قوية ابعدها الحارس.وأجرى مدرب أسود الرافدين، كاتانيتش، عددا من التغييرات في الشوط الثاني، حيث زج بكل من بسام شاكر ومحمد رضا وحسين علي، بدلا من شيركو كريم وهمام طارق وفيصل جاسم.ومنحت التغييرات الأفضلية لمنتخب العراق، فحاول حسين علي بتسديدة تمكن منها الحارس، قبل أن يدفع كاتانيتش بكل من أيمن حسين وعلاء عبد الزهرة وضرغام إسماعيل، في محل مهند علي وبشار رسن وعلي عدنان.وأضاف أيمن حسين حيوية كبيرة للخط الأمامي، وأربك دفاعات طاجيكستان، وكاد أن يسجل من إحدى الكرات، بعدما تلاعب بالمدافع وسدد الكرة قوية، لكنها مرت بجوار القائم.وأضاع حسين علي كرتين سهلة، حيث سدد الأولى في جسم المدافع، بينما مرت الثانية بجانب القائم.كما توغل محمد رضا وتجاوز المدافعين، وواجه الحارس، لكنه فضل تمرير الكرة أمام المرمى، دون أن تجد من يكملها داخل الشباك، وذلك في ظل سيطرة كبيرة لأسود الرافدين على المباراة.وأهدر المنتخب العراقي كرة سهلة أخرى، بعدما توغل بسام شاكر، وضرب دفاعات طاجيكستان، ومرر عرضية كانت طويلة على أيمن حسين، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.