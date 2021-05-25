رسميا.. هانز فليك مدربا لمنتخب ألمانيا بعد اليورو

وقع هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ السابق، عقد قيادة منتخب ألمانيا رسميا، ليخلف بذلك يواخيم لوف بعد بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم هذا الصيف.

وقاد فليك، مساعد مدرب ألمانيا لوف حتى 2014، بايرن لحصد ستة ألقاب في موسم 2019-2020، كما أحرز لقب الدوري الألماني هذا الموسم لكنه قرر الرحيل بعد شغل منصبه لمدة 18 شهرا. وكان فليك مرشحا منذ فترة طويلة لخلافة لوف.

والتقط فليك بعض الصور خلال دخول مقر الاتحاد الألماني صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن يعلن اتحاد الكرة الألماني توقيع العقود رسميا.

وقاد لوف، الذي يرتبط بعقد حتى 2022، ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014، عندما كان فليك مساعده، وأحرز كأس القارات 2017 لكن فريقه ودع كأس العالم 2018 من الدور الأول ويعاني منذ فترة.

وخسرت ألمانيا 6-صفر أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر/ تشرين الثاني في أسوأ هزيمة للمنتخب الوطني في كرة القدم.