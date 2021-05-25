مع قرب نهاية عقده في برشلونة.. مصير ميسي لا يزال معلقا

ولم يتوصل برشلونة وميسي لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد حتى الآن، مع وجود أنباء برغبة ناديي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في ضمه.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ميسي سيطير إلى الأرجنتين الليلة، للاستعداد لبطولة كوبا أمريكا، دون أي يقرر مستقبله مع برشلونة.وأضافت أن مسؤولي برشلونة متفائلون بشأن قرار النجم الأرجنتيني صاحب الـ33 عامًا، بالبقاء كقائد للفريق في الموسم الجديد.وأوضحت أن عقد ميسي سينتهي في كامب نو يوم 30 حزيران / يونيو المقبل، ولم يقرر وجهته في الموسم الجديد حتى الآن.ويسعى برشلونة لتجديد عقد ميسي لمدة موسمين آخرين، وهناك تفاؤل كبير بشأن قدرتهم على ذلك.