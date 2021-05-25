بالفيديو والصور.. ريال مدريد يجدد عقد احد لاعبيه البارزين

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد احد ركائز الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال النادي الملكي في بيان انه "تم رسمياً تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش لمدة عام يستمر من خلاله اللاعب داخل قلعة سانتياغو برنابيو حتى حزيران 2022 ، وتم التوقيع بحضور رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز".