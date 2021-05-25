بالفيديو والصور.. ريال مدريد يجدد عقد احد لاعبيه البارزين
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد احد ركائز الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.
وقال النادي الملكي في بيان انه "تم رسمياً تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش لمدة عام يستمر من خلاله اللاعب داخل قلعة سانتياغو برنابيو حتى حزيران 2022 ، وتم التوقيع بحضور رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز".
وكان سينتهي عقد الدولي الكرواتي لوكا مودريتش صاحب 35 عاما مع ريال مدريد هذا الصيف، ولكن إدارة المرينجي عملت على تجديد عقده لقيادة خط وسط المرينجي في الموسم المقبل.
ونشرت صفحة ريال مدريد الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة للنجم لوكا مودريتش مع فلورنتيو بيريز رئيس النادي الملكي وهو يوقع على عقده الجديد مع المرينجي.
وتحدث لوكا مودريتش عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب تجديد عقده رسمياً مع ريال مدريد قائلاً “سعيد وفخور بمواصلة ارتداء قميص أفضل فريق في العالم”.
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