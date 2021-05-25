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تعرف على التشكيلة المثالية للدوري الإسباني

رياضة

2021-05-25 | 12:05
تعرف على التشكيلة المثالية للدوري الإسباني
434 مشاهدة

هيمن لاعبو فريق أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، على التشكيلة المثالية للموسم (2020-2021) لـ"اليغا" المحلية.

وانتزع أتلتيكو مدريد لقب بطل "لا ليغا" هذا الموسم، من قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ليتوج "الروخي بلانكوس" باللقب للمرة 11 في تاريخه، والأولى منذ عام 2014.

وبحسب موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فإن التشكيلة المثالية للدوري هذا الموسم، ضمت 4 لاعبين من أتلتيكو مدريد.

وجاءت التشكيلة المثالية للدوري الإسباني للموسم (2020-2021) كالتالي:

لحراسة المرمى: يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

لخط الدفاع: خافي جالان (هويسكا) - ستيفان سافيتش (أتلتيكو مدريد) - جيوليس كوندي (إشبيلية) - كيران تريبير (أتلتيكو مدريد).

لخط الوسط: أنطوان غريزمان (برشلونة) - ماركوس لورينتي (أتلتيكو مدريد) - كاسيميرو (ريال مدريد) - جيرارد مورينو (فياريال).

لخط الهجوم: كريم بنزيما (ريال مدريد) - ليونيل ميسي (برشلونة).
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