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وفد منتخب النيبال يصل إلى البصرة لمواجهة منتخبنا الوطني ودياً

رياضة

2021-05-26 | 05:04
وفد منتخب النيبال يصل إلى البصرة لمواجهة منتخبنا الوطني ودياً
579 مشاهدة

وصلَ، اليوم الأربعاء، إلى مطار البصرة الدولي وفد منتخب النيبال بكرة القدم والذي يتألف من (36) شخصًا بينهم (23) لاعبًا، قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لمواجهة منتخبنا الوطني ودياً يوم السبت المقبل ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف بداية الشهر المقبل.

وتمت تهيئة كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بوصول وفد منتخب النيبال والذي سيتخذ من فندق شيراتون البصرة مقراً له، بينما سيخوض المنتخب النيبالي أولى وحداته التدريبية مساء اليوم الأربعاء على ملاعب المدينة الرياضية تحضيراً لمواجهة أسود الرافدين ودياً.
 
ويحتلُ المنتخب النيبالي المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط في المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي تضم منتخبات أستراليا والكويت والأردن والصين تايبيه.

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