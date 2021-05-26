إنتر ميلان يعلن رحيل كونتي
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، رحيل مدربه أنطونيو كونتي بشكل رسمي، بعد عدة أيام من قيادة الفريق لتحقيق لقب الكالتشيو.
وقال إنتر ميلان، في بيان رسمي: "توصل النادي إلى اتفاق لإنهاء العقد بالتراضي مع المدرب أنطونيو كونتي".
وأضاف: "يود النادي بأكمله أن يشكر أنطونيو على العمل الاستثنائي الذي قام به، والذي توج خلاله بالدوري الإيطالي الـ19 لإنتر. سيبقى كونتي في تاريخ نادينا إلى الأبد".
يذكر أن رحيل كونتي يعود إلى اعتراضه على سياسات ستيفن تشانج، رئيس إنتر، الخاصة بالتخلي عن الرواتب وبيع النجوم في الصيف المقبل.
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