واقعة نادرة.. لاعب يرفض قرار استبداله ويكمل المباراة حتى نهايتها (فيديو)

في واقعة مثيرة ونادرة، تجاهل مهاجم البنك الأهلي، محمود قاعود، تعليمات مدربه، ورفض قراره بالاستبدال خلال مواجهة سموحة أمس الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ورفض قاعود، قرار استبداله في الدقيقة 62، حيث قام بتوجيه بعض الإشارات للجهاز الفني لفريقه بقيادة المدرب خالد جلال، مصمما على عدم الخروج من أرض الملعب.



وحاول قائد نادي البنك الأهلي، عاصم صلاح، إقناع قاعود بالانصياع لتعليمات مدربه، لكن اللاعب لم يستمع له ورفض الخروج، وأكمل المباراة حتى نهايتها .