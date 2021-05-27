الـ"يويفا" يبحث إمكانية إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، سيبحث في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، إمكانية إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في بطولاته.

وذكرت الصحيفة، أن لجنة المسابقات التابعة لـ"يويفا"، ستبحث هذه القاعدة خلال اجتماعها في بورتو البرتغالية، غدا الجمعة، قبل يوم واحد من موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي ومواطنه الإنجليزي تشيلسي.

وتطبق القاعدة في حسم نتيجة أي مواجهة من مباراتين واحدة للذهاب والثانية للإياب، عند تعادل الطرفين في النتيجة الإجمالية، إذ يتوج الفريق الذي أحرز عددا أكبر من الأهداف خارج ملعبه فائزا.

وبدأ الـ"يويفا" تطبيق هذه القاعدة في موسم 1965-1966، لكن ثار حولها الكثير من الجدال هذا الموسم، في ظل إقامة بعض المباريات في ملاعب محايدة دون جمهور بسبب جائحة "كوفيد-19".

وكان بايرن ميونيخ، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، خرج من نسخة الموسم الحالي، بناء على قاعدة الأهداف خارج الأرض في دور الثمانية لصالح باريس سان جيرمان، كما خرج يوفنتوس الإيطالي بناء على نفس القاعدة من دور الـ 16 أمام بورتو البرتغالي.