منتخبنا الوطني بالزي الأخضر الكامل أمام منتخب النيبال

عقد، اليوم الجمعة، المؤتمر الفني والأمني لمباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام منتخب النيبال في اللقاء الودي الذي سيقام يوم غدٍ السبت بتمام الساعة السابعة والنصف على ملعب الفيحاء، ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وسيرتدي منتخبنا الوطني الزي الأخضر الكامل أمام منتخب النيبال، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي باللون السماوي، وسيرتدي منتخب النيبال الزي الأبيض الكامل، ويرتدي حارس مرماهم اللون الاسود. وتم الاتفاق في المؤتمر الفني على إجراءات البروتوكول الصحي المعتمدة قبل المباراة للاعبي المنتخبين، وكذلك للملاكات التدريبية، بينما ستكون التبديلات المتاحة في المباراة ست مرات وعلى ثلاث فترات.