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الكشف عن موقف كونتي من تدريب ريال مدريد

رياضة

2021-05-28 | 07:34
الكشف عن موقف كونتي من تدريب ريال مدريد
3,197 مشاهدة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، موقف الإيطالي أنطونيو كونتي المدرب السابق لإنتر ميلان من تدريب ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وأعلن ريال مدريد، أمس الخميس، رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن قيادة الفريق قبل نهاية عقده بعام واحد.

وفي سياق آخر، رحل كونتي عن تدريب إنتر ميلان بشكل رسمي، الأربعاء الماضي، عقب اختلافه مع سياسات الإدارة الخاصة بتخفيض الإنفاق والاستغناء عن بعض اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن كونتي يرحب للغاية بفكرة تدريب ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وزعمت تقارير صحفية مؤخرًا أن كونتي مرشح أيضًا لتدريب توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.

ونجح كونتي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان خلال الموسم المنصرم، لأول مرة في تاريخ النيراتزوري منذ موسم 2009-2010.

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