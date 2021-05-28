طاقم تحكيم خليجي لقيادة مباراة العراق والنيبال

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أن “طاقماً تحكيمياً دولياً كويتياً سيقود المباراة الودية بين المنتخب العراقي ونظيره النيبالي"، مبينة أن "سعد الفضلي سيكون حكم ساحة، وسيد علي محمود حكم مساعد أول، وسعود الشمالي حكم مساعد ثاني، وواثق محمد حكم رابع، وكاظم عودة مراقب حكام".ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد السبت على ملعب الفيحاء.وسيرتدي منتخبنا الوطني الزي الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي باللون السماوي، وسيرتدي منتخب النيبال الزي الأبيض الكامل، ويرتدي حارس مرماهم اللون الاسود.