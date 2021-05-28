منتخبنا الوطني ينهي آخر حصصه التدريبية تحضيراً لمواجهة النيبال (صور)

وسينهي منتخبنا الوطني معسكر البصرة، الذي استمر لـ 12 يوما، بخوض ودية النيبال قبل السفر إلى مملكة البحرين بداية الشهر المقبل لخوض مباريات التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات البحرين وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا.وشهدت الوحدة التدريبية لمنتخبنا الوطني اندفاعاً كبيراً من جميع اللاعبين، وذلك لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة النيبال، وتصحيح الأخطاء التي حصلت في مباراة طاجيكستان، بعد أن شخّص المدرب السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش، العديد من الملاحظات في المباراة الودية الأولى بعد التعادل السلبي بدون أهداف.