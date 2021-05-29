خبر مفاجئ.. غوارديولا ينوي بيع رياض محرز في الانتقالات الصيفية

وذكرت "ديلي ميل" في تقريرها، أن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، استقر على طرح اسمي محرز، والجناح الدولي الإنجليزي، رحيم سترلينغ، للبيع عند فتح فترة الانتقالات الصيفية.وأضافت الصحيفة، أن قائمة اللاعبين غير المحصنين في مانشستر سيتي تضم أيضا، المهاجم البرازيلي، غابرييل جيسوس، والمدافع الإسباني، إيميريك لابورت.وأكدت أن النادي الإنجليزي، جاهز للاستماع ومناقشة العروض التي قد تصل لنجميه سترلينغ، ومحرز، ويأمل "السيتي" في بيعهما بمقابل مادي كبير، لتمويل صفقتي شراء هاري كين، مهاجم توتنهام، وجاك غريليش، صانع ألعاب أستون فيلا.وأوضحت "ديلي ميل"، أن أرسنال مهتم بالتعاقد مع سترلينغ، البالغ من العمر 26 عاما، ومحرز، البالغ من العمر 30 عاما، لكن الصحيفة قالت إن إمكانيات أرسنال المادية قد تمثل حجر عثرة أمام إتمام الصفقتين.كما أشارت إلى أن ريال مدريد وبرشلونة قد ينضمان لسباق التعاقد مع سترلينغ.وينتهي عقدا محرز وسترلينغ مع مانشستر سيتي في يونيو / حزيران 2023، وكان الجناح الدولي الإنجليزي فقد هذا الموسم مكانه في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي، فيما فرض النجم الجزائري اسمه بقوة، وكان وراء تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تألق بشكل لافت في أدوار خروج المغلوب، خاصة في مباراة الدور نصف النهائي ضد باريس سان جيرمان، التي سجل فيها ثلاثة أهداف.يذكر أن محرز، كان قد انتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 بعد موسمين من فوزه بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وتتويجه بالبطولة العريقة مع ليستر سيتي.