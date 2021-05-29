فتح تحقيق مع رونالدو بسبب فيديو نشرته صديقته لشقتهما الفارهة

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الشكوك أثيرت حول خرق رونالدو لقوانين المجلس، عندما نشرت صديقته جورجينا، فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شرفة شقتهما بهيكل معدني، خارج مخطط المشروع الأصلي.وقد تفطنت وسائل الإعلام البرتغالية، وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى وجود الهيكل الجديد، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بتفتيش الشقة.وسيحدد التحقيق ما إذا كانت أعمال تركيب هذا الهيكل قد تمت بشكل قانوني ووفقا لإرشادات مجلس المدينة، الذي أكد أنه لم يتم تقديم أي طلب لإجراء تعديلات على الشقة بعد عام 2020.وكانت جورجينا، صورت مقطع الفيديو من شرفة شقتها مع رونالدو في لشبونة، التي تبلغ مساحتها 288 مترا مربعا، وتحتوي على كل شيء، بلازما فاخرة، وحوض سباحة، وجاكوزي، وغرفة تشمس، والمناظر الطبيعية، وتعتبر من أغلى الشقق في البلاد، ويبلغ سعرها نحو سبعة ملايين يورو.