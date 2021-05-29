بعد غياب 74 عاماً.. نادٍ إنكليزي يعود للدوري الممتاز

ومنحت ثنائية إيفان توني وإيميليانو ماركونديس في أول 20 دقيقة على استاد ويمبلي الفوز لبرنتفورد الذي سيشارك في دوري الأضواء الموسم المقبل لأول مرة منذ 74 عاماً أي منذ عام 1947.وهي أطول مدة غياب لنادي إنجليزي لكي يعود للبريميرليج، بعد 10 محاولات فشل في الصعود منها للدرجة الممتازة، من ضمنهم 4 نهائيات في دورة الترقي أعوام، 1997، 2002، 2013، 2020.ويحصل نادي برينتفورد على مبلغ 170 مليون جنيه إسترليني نظيرًا للتأهل للبريميرليغ.