شباب العراق في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب

وضمت المجموعة الأولى للبطولة منتخبات مصر (البلد المضيف) وموريتنا والجزائر والنيجر فيما ضمت الثانية منتخبات المغرب وطاجيكستان والامارات وجيبوتي بينما أسفرت الرابعة عن تواجد منتخبات تونس والسعودية اليمن ومنتخب رابع يحدد لاحقاً.يشار إلى أن بطولة كأس العرب للشباب التي يشارك فيها منتخبنا الوطني للشباب ستنطلق في العشرون من شهر حزيران المقبل في مصر.