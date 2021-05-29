بسداسية.. العراق يهزم النيبال في "ودية البصرة"

وتمكن المنتخب العراقي من افتتاح التسجيل في وقت مبكر، حيث سجل علاء عبد الزهرة الهدف الأول في الدقيقة 8 من ركلة حرة مباشرة سددها بقوة داخل الشباك، وبعد دقيقة واحدة عدل منتخب نيبال النتيجة، بنيران صديقة، حيث سجل أحمد إبراهيم بالخطأ في مرمى العراق.واستغل منتخب نيبال عدم تركيز الخط الخلفي للعراق، ليتمكن لاعبه مانيتش دانجي من إحراز الهدف الثاني، في الدقيقة 29، لكن منتخب العراق عاد سريعا للمباراة، وسجل هدف التعادل من ركنية، وصلت إلى رأس اللاعب محمد عبد الزهرة ليهز الشباك، في الدقيقة 39.وبعدها بدقيقة خطف أيمن حسين كرة من المدافع النيبالي، وتجاوز الحارس وسجل الهدف الثالث للعراق، وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن أيمن حسين من إضافة هدف رابع (4-2) برأسية.وعزز المنتخب العراقي النتيجة بهدف خامس، في الدقيقة 67، بعدما خطف مهند علي الكرة، مستثمرا خطأ المدافع النيبالي، لينفرد بالحارس ويسجل، واختتم سجاد جاسم السداسية، بعدما تلاعب بدفاعات نيبال، وسدد الكرة بقوة داخل الشباك، لتنتهي المباراة بفوز العراق (6-2).