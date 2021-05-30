درجال: نسعى لاقامة مباريات دولية مهمة في ملاعب العاصمة بغداد

وقال درجال في بيان تلقته "السومرية نيوز"، إنَّ "نجاح إقامة المباريات الدولية الودّية على أرض البصرة الفيحاء نقطة انطلاق نحو التميّز"، مبيّناً أنَّ "المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار بمسيرة النجاح لا سيما أن العراق تنتظره بطولات وجولات رياضية مهمة منها بطولة الخليج بنسختها الـ 25 ومباريات ودّية نسعى لإقامتها في افتتاح ملعبي المدينة والزوراء في العاصمة بغداد".وثمن وزير الشباب والرياضة، جهود ملاكات وزارة الشباب والرياضة والقائمين على مدينة البصرة الرياضية وشباب العمل الطوعي، والهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم ومحافظة البصرة والقوات الأمنية التي أسهمت بشكلٍ كبير في إنجاح مباراتي العراق مع طاجيكستان والنيبال الدوليتين الودّيتين، مؤكداً أن "هذا العمل الجماعي اثبت صدق نوايا الجميع وحبهم لبلدهم من أجل تهيئة مدينة البصرة الرياضية وإظهارها بأجمل صورةٍ".