العراق يحرز بطولة كأس العرب بالقوس والسهم

أحرز العراق المركز الاول لنهائي بطولة كأس العرب للقوس والسهم التي اختتمت منافساتها أمس في ساحة الاحتفالات الكبرى وسط العاصمة بغداد، إذ جاء أولا في الترتيب العام برصيد 9 ميداليات ملونة منها 4 ذهبية مع فضيتين و3 برونزيات.

وحصل المنتخب التونسي على المركز الثاني بخمس ميداليات، 4 ذهبية وفضية واحدة .

وحل الكويت ثالثا بذهبية واحدة، بينما حققت سوريا المركز الرابع بـ 4 ميداليات، 3 فضية وبرونزية واحدة، وحصل المغرب على فضيتين جعلته في المركز الخامس .

وجاءت منتخبات ليبيا واليمن والسودان في المراكز السادس والسابع والثامن على التوالي ببرونزية واحدة لكل منها .

وكانت نتائج نهائي الزوجي المختلط بالقوس المركب قد أسفرت عن فوز الثنائي العراقي (فاطمة سعد وإسحاق الدغمان) على الثنائي المغربي (شيماء رجا ومحمد ليموني) بـ 149 نقطة مقابل 132 .

وشهد نهائي القوس المركب سيدات مواجهة عراقية خالصة بين فاطمة المشهداني التي تغلبت على زميلتها نبراس الفكيكي بـ 140 مقابل 103 نقطة.

في حين أحرز الكويتي عبد الله مال الله نهائي فردي الرجال في القوس ذاته، بعد تغلبه على لاعبنا عبد الله الشيباني بـ 141 مقابل 138 نقطة.

وتوجت تونس بذهبية الزوجي المختلط لفعالية القوس المحدب بعد فوز لاعبيها محمد حماد ورحاب الوليد على المغربيين إسماعيل العلوي ومريم زخماخ بـ 6 مقابل نقطين،

واحرزت التونسية رحاب الوليد ذهبية فردي النساء بعد فوزها على مواطنتها زينب الهازل بـ 6 نقاط مقابل لا شيء.

وحقق التونسي محمد حماد الذهبية الرابعة لمنتخبه بفوزه على السوري محمد ذكرك بـ 6 مقابل نقطتين.