رونالدو قريب من العودة إلى ناديه القديم

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد ينوي دخول الموسم المقبل بدعم كبير للفريق الأول بأبرز اللاعبين الحاليين في القارة الأوروبية للعودة للمنافسة من جديد علي جميع البطولات.ويذكر ان تقارير صحفية ايطالية اكدت أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، قد أبلغ زملاءه داخل السيدة العجوز برغبته في مغادرة "أليانز ستاديوم" مع نهاية موسم 2020/2021.