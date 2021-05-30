إرجاء انطلاق بطولة كأس العرب تحت ١٧ عاما

وقالت الهيأة ان الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم قررت تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً، من 1/7/2021 إلى الموعد الجديد 29/7/2021 حتى 15/8/2021، والمزمع إقامتها في المملكة العربية المغربية.وتشارك في البطولة، إلى جانب العراق، منتخبات المغرب والجزائر ومصر وتونس والإمارات والبحرين وجيبوتي والسعودية والصومال والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا واليمن وفلسطين.يشارُ الى ان منتخب الناشئين يواصل تحضيراته للبطولة في مجمع وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف الملاك التدريبي المؤلف من حسن كمال مدرباً ويساعده سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم، ومصطفى سلام مدرباً للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدرباً لحراس المرمى.