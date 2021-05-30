خطوة بوكيتينو تفتح الباب أمام ريال مدريد

نقلت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن تقارير صحفية في إسبانيا، تشير إلى أن بوكيتينو أبلغ مسؤولي بي إس جي برغبته في الرحيل.وأضافت أن المدرب الأرجنتيني يبقى مرشحا بقوة لتولي مسؤولية ريال مدريد بعد استقالة الفرنسي زين الدين زيدان قبل أيام قليلة.ولفتت إلى أن قائمة المرشحين لتدريب الملكي تضم خيارات أخرى مثل أنطونيو كونتي وراؤول جونزاليس، إلا أن استقالة بوكيتينو من النادي الفرنسي ربما تسرع عملية انتقاله إلى النادي الملكي.ولم تنس المجلة الفرنسية الإشارة إلى وجود مفاوضات متبادلة بين بوكيتينو وإدارة توتنهام هوتسبير، حسبما أكدت تقارير صحفية مطلع الأسبوع الجاري.يذكر أن بوكيتينو تولى مهمة باريس سان جيرمان في كانون ثان الماضي، ووقع على تعاقد يمتد حتى صيف 2022.وحقق ماوريسيو مع الفريق الباريسي لقبي كأس السوبر وكأس فرنسا.