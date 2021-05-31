تتضمن لاعبا عربيا.. التشكيلة المثالية لابطال اوروبا تخلو من ميسي وكريستيانو

وعلى غير العادة فقد خلت التشكيلة من النجمين الذين سيطرا على الجوائز الفردية والجماعية خلال الاعوام الماضية، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بعد خروج فريقيهما مبكرا من البطولة.وهيمن فريق تشيلسي، الفائز بلقب بطل "التشامبونز ليغ"، على قائمة التشكيلة المثالية، بواقع أربعة لاعبين، بينما اكتفى وصيفه مانشستر سيتي، بلاعبين فقط.كما شهدت التشكيلة وجود لاعب عربي وحيد، وهو النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول، بينما لم يدخل طرفا المباراة النهائية، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والمغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي.وفي ما يلي التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا للموسم (2020-2021):لحراسة المرمى: ميندي (تشيلسي)لخط الدفاع: والكر (مانشستر سيتي)، روديغر (تشيلسي)، روبين دياز (مانشستر سيتي)، أزبيليكويتا (تشيلسي).لخط الوسط: غاندوغان (مانشستر سيتي)، جورجينيو (تشيلسي)، فيل فودين (مانشستر سيتي).لخط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، هالاند (بوروسيا دورتموند)، مبابي (باريس سان جيرمان).