ناد انجليزي يخطط للتعاقد مع راموس

وتشير التقارير بأن بيب غوارديولا مدرب السيتي طلب التعاقد مع راموس لإضافة عنصر الخبرة في الدفاع بجانب شخصيته القيادة التي يحتاجها الفريق داخل غرف خلع الملابس.ولا يفصل راموس على انتهاء عقده مع ريال مدريد سوى أيام قليلة، حيث لا يوجد جديد في مفاوضات التجديد وبات اللاعب أقرب للرحيل.ويخطط مانشستر سيتي لعرض عقد على راموس لمدة عامين ليقود دفاع السيتي بالمسابقات المختلفة.وأشارت التقارير إلى أن راموس سيعقد اجتماعا مع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، خلال الأيام القليلة القادمة، لحسم مستقبله بشكل نهائي.ولعب راموس 15 مباراة فقط بقميص الملكي في الموسم المنقضي من الدوري الإسباني، بسبب الإصابات المتوالية، وابتعد عن اللعب بشكل منتظم منذ كانون الثاني الماضي.كما تم استبعاد راموس من قائمة المنتخب الإسباني التي ستخوض منافسات نهائيات كأس أمم أوروبا في حزيران المقبل، بسبب معاناته مع الإصابات.