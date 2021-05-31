رسميا.. أغويرو في برشلونة بمبلغ خيالي

وخضع سيرجيو أغويرو للفحص الطبي صباح اليوم بحسب ما أكدته العديد من المصادر، ويبدو أنه اجتازه بنجاح، لأن النادي أعلن بشكل رسمي عن ضمه إلى الفريق الأول.وأوضح النادي الكتالوني في البيان الذي نشره أن سيرجيو أغويرو سيوقع على عقد يمتد لعامين، مما يعني أنه سينتهي عقب نهاية موسم 2022-2023.كما كشف برشلونة عن تحديد قيمة الشرط الجزائي في عقد أغويرو بـ100 مليون يورو، ويعد هذا مبلغاً كبيراً بالنظر إلى تقدم اللاعب بالسن، ولن يكون هناك أندية عديدة ترغب بضمه مستقبلاً.