رسمياً.. نقل كوبا أمريكا من الارجنتين إلى هذه الدولة
أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الكونيميبول،اليوم الاثنين، عن تنظيم البرازيل لبطولة كوبا أمريكا لعام 2021 المقرر إقامتها بعد أسبوعين.
وكان من المنتظر أن تنظم كولومبيا والأرجنتين البطولة لكن تم سحبها من الأولى بسبب الأحداث السياسية في البلاد وتم سحبها أيضًا من التانغو بسبب الحالة الوبائية الصعبة للبلاد.
وأصدر الكونيميبول بيانًا رسميًا أعلن من خلاله إقامة البطولة في البرازيل للمرة الثانية على التوالي، حيث نظم السيليساو آخر نسخة والتي فاز بها أبناء المدرب تيتي.
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