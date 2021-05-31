مواعيد وتوقيتات مباريات منتخبنا الشبابي في كأس العرب (جدول)

يفتتحُ منتخبنا الوطني للشباب مبارياته في بطولة كأس العرب، التي ستنطلق في مصر في العشرين من الشهر المقبل، بمواجهة منتخب جزر القمر يوم الاثنين الموافق (21/6/2021) في الساعة السابعة مساءً.





ويختتمُ منتخب الشباب مبارياته في مجموعته بمواجهة منافسه السنغالي حامل لقب النسخة الماضية يوم الأحد الموافق (27/6/2021) في الساعة الرابعة عصراً.



ويتأهل من كل مجموعة منتخبان إلى الأدوار المتقدمة من البطولة. فيما ستكون ثاني مباريات ليوث الرافدين أمام منتخب لبنان يوم الخميس (24/6/2021) في التوقيت نفسه.ويختتمُ منتخب الشباب مبارياته في مجموعته بمواجهة منافسه السنغالي حامل لقب النسخة الماضية يوم الأحد الموافق (27/6/2021) في الساعة الرابعة عصراً.ويتأهل من كل مجموعة منتخبان إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.